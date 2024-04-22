Куличенков Федор Иванов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1849 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.
Дочь: Ирина Федорова
Мать ребёнка: Куличенкова Анна Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куличенкова Анна Ильина
Казанская церковь, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1849 ст.