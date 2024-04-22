Куличенков Федор Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куличенков Федор Иванов

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1849 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.

Дочь: Ирина Федорова

Мать ребёнка: Куличенкова Анна Ильина

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куличенкова Анна Ильина

Казанская церковь, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
До 1849 ст.
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
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