(Кваченкова) Екатерина Павлова
Место рождения
Дата рождения21.11.1843 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
21.11.1843 ст.
Отец: Кваченков Павел Петров
Запись №87 Астраханского уезда, Карантинного селения государственный крестьянин Павел Петров Кваченков и законная его жена Дария Андреева; оба православного исповедания
Крещение
28.11.1843 ст.
Казанская церковь, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: оного же селения государственный крестьянин Дмитрий Андреев Самченков и дочь умершего астраханского мещанина Андрея Иванова Очкина девица Фекла Андреева Таинство крещения соверша... Показать все
Смерть
Неизвестно