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(Кваченкова) Екатерина Павлова

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

21.11.1843 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1798 г.р.

Мать

Около 1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1843 ст.

Отец: Кваченков Павел Петров

Мать: Кваченкова Дарья Андреева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №87 Астраханского уезда, Карантинного селения государственный крестьянин Павел Петров Кваченков и законная его жена Дария Андреева; оба православного исповедания
Крещение
28.11.1843 ст.
Казанская церковь, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: оного же селения государственный крестьянин Дмитрий Андреев Самченков и дочь умершего астраханского мещанина Андрея Иванова Очкина девица Фекла Андреева Таинство крещения соверша... Показать все
Смерть
Неизвестно
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