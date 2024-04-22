Чистякова (Кваченкова) Мария Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистякова (Кваченкова) Мария Васильева

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

26.01.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1838 г.р.

Мать

Около 1847 г.р.

Муж

Около 1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
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Место
Комментарий
Рождение
26.01.1878 ст.

Отец: Кваченков Василий Павлов

Мать: Кваченкова Прасковья Николаева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №4 Карантинного села крестьянин Василий Павлов Кваченков и жена его Прасковья Николаева; оба православного вероисповедания
Крещение
06.02.1878 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемник
18.04.1894 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: того же села крестьянин Алексей Алексеев Самченков и ... крестьянина Матвея Иванова Агафоноа жена Варвара Андреева Таинство крещения совершал священник Софоний Богомолов с исправ... Показать все
Бракосочетание
28.07.1896 ст.

Муж: Чистяков Михаил Алексеев

Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №18 Села Карантинного крестьянин Михаил Алексеев Чистяков; православный, первым браком, 23 года и села Карантинного крестьянка Мария Васильева Кваченкова; православная, первым браком, 18 лет ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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