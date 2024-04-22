Чистякова (Кваченкова) Мария Васильева
Место рождения
Дата рождения26.01.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1878 ст.
Запись №4 Карантинного села крестьянин Василий Павлов Кваченков и жена его Прасковья Николаева; оба православного вероисповедания
Крещение
06.02.1878 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемник
18.04.1894 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: того же села крестьянин Алексей Алексеев Самченков и ... крестьянина Матвея Иванова Агафоноа жена Варвара Андреева Таинство крещения совершал священник Софоний Богомолов с исправ... Показать все
Бракосочетание
28.07.1896 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №18 Села Карантинного крестьянин Михаил Алексеев Чистяков; православный, первым браком, 23 года и села Карантинного крестьянка Мария Васильева Кваченкова; православная, первым браком, 18 лет ... Показать все
Смерть
Неизвестно