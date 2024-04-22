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Чистяков Михаил Алексеев

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

Около 1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Бракосочетание
28.07.1896 ст.

Жена: Чистякова Мария Васильева

Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №18 Села Карантинного крестьянин Михаил Алексеев Чистяков; православный, первым браком, 23 года и села Карантинного крестьянка Мария Васильева Кваченкова; православная, первым браком, 18 лет ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
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