Чистяков Михаил Алексеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1873 ст.
Бракосочетание
28.07.1896 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №18 Села Карантинного крестьянин Михаил Алексеев Чистяков; православный, первым браком, 23 года и села Карантинного крестьянка Мария Васильева Кваченкова; православная, первым браком, 18 лет ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно