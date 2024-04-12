Тышлек ГАГУЦ АКРИТ (Тышлек СУЛАХЧИ) Феодора Пантелеймоновна
Место рождения
Дата рождения21.02.1879
Дата смерти15.03.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Анастасия Харлампиевна
Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Харлампий Евдокимович
Сын: Тышлек Сулахчи Герасим Харлампиевич
Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Харлампий Евдокимович
Дочь: Бровченко Евдокия Харлампиевна
Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Харлампий Евдокимович
Сын: Тышлек -Ст. Иван Харлампиевич
Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Харлампий Евдокимович
Сын: Тышляк Сулахчи Михаил Харлампиевич
Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Харлампий Евдокимович
Дочь: Варвара Харлампиевна
Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Харлампий Евдокимович
Дочь: Левченко Валентина Харлампиевна
Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Харлампий Евдокимович
Дочь: Мария Харлампиевна
Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Харлампий Евдокимович
Дочь: Любовь Харлампиевна
Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Харлампий Евдокимович
Сын: Тышлек Сулахчи Василий Харлампиевич
Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Харлампий Евдокимович
Сын: Тышлек Сулахчи Иван Харлампиевич
Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Харлампий Евдокимович
Дочь: Джавлах Надежда
Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Харлампий Евдокимович