Тышлек ГАГУЦ АКРИТ (Тышлек СУЛАХЧИ) Феодора Пантелеймоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек ГАГУЦ АКРИТ (Тышлек СУЛАХЧИ) Феодора Пантелеймоновна

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Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

21.02.1879

Дата смерти

15.03.1957

Пол

Женский

Отец

Около 1838 г.р.

Мать

Около 1853 г.р.

Муж

1878 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
21.02.1879

Отец: Тышлек Гагуц Пантелеймон Павлович

Мать: Тышлек Варвара Мартыновна

Николаевская церковь,м/к-1879г.,лист-138,зап.-8,ГАДО,Ф - 426-1-3
Крещение
22.02.1879
Николаевская церковь,м/к-1879г.лист-138,зап.-8,ГАДО,Ф - 426-1-3 | Godparents:Новокаракубские поселяне : Федор Павлович Чаробай и Мария Федоровна Тохтамыш.
Бракосочетание
02.11.1898

Муж: Тышлек Сулахчи Харлампий Евдокимович

Николаевская церковь,м/к-1898г.,лист-87,запись-17,ГАДО,Ф - 428-1-8
Рождение ребёнка
28.04.1899

Дочь: Анастасия Харлампиевна

Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Харлампий Евдокимович

Николаевская церковь,м/к-1899г.лист-112,зап.-24,ГАДО,Ф - 426-1-8
Рождение ребёнка
06.03.1901

Сын: Тышлек Сулахчи Герасим Харлампиевич

Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Харлампий Евдокимович

Николаевская церковь,м/к-1901г.лист-8,зап.-21,ГАДО,Ф - 425-1-9
Рождение ребёнка
01.03.1903

Дочь: Бровченко Евдокия Харлампиевна

Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Харлампий Евдокимович

Николаевская церковь,м/к-1903г.,лист-151,зап.-24,ГАДО,Ф - 426-1-9
Рождение ребёнка
15.10.1904

Сын: Тышлек -Ст. Иван Харлампиевич

Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Харлампий Евдокимович

Николаевская церковь,м/к-1904г.,лист-33,зап.-80,ГАДО,Ф - 426-1-10
Рождение ребёнка
23.11.1906

Сын: Тышляк Сулахчи Михаил Харлампиевич

Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Харлампий Евдокимович

Рождение ребёнка
02.06.1908

Дочь: Варвара Харлампиевна

Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Харлампий Евдокимович

Николаевская церковь,м/к-1908г.,лист-79,зап.-41,ГАДО,Ф - 426-1-11
Рождение ребёнка
02.06.1908

Дочь: Левченко Валентина Харлампиевна

Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Харлампий Евдокимович

Рождение ребёнка
25.09.1909

Дочь: Мария Харлампиевна

Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Харлампий Евдокимович

Николаевская церковь,м/к-1909г.,лист-168,зап-76,ГАДО,Ф - 426-1-11
Рождение ребёнка
18.02.1912

Дочь: Любовь Харлампиевна

Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Харлампий Евдокимович

Николаевская церковь,м/к-1912г.лист-10,зап.-23,ГАДО,Ф - 426-1-13
Рождение ребёнка
30.06.1913

Сын: Тышлек Сулахчи Василий Харлампиевич

Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Харлампий Евдокимович

Николаевская церковь,м/к-1913г.лист-95,зап.-58,ГАДО,Ф - 426-1-13
Рождение ребёнка
26.09.1916

Сын: Тышлек Сулахчи Иван Харлампиевич

Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Харлампий Евдокимович

Николаевская церковь,м/к-1916г.,лист-18,зап.-42,ГАДО,Ф - 426-1-14
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Джавлах Надежда

Отец ребёнка: Тышлек Сулахчи Харлампий Евдокимович

Смерть
15.03.1957
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