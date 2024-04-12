Тышлек СУЛАХЧИ Герасим Харлампиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек СУЛАХЧИ Герасим Харлампиевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

06.03.1901

Дата смерти

?.02.1970

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1901

Отец: Тышлек Сулахчи Харлампий Евдокимович

Мать: Тышлек Гагуц Акрит Феодора Пантелеймоновна

Николаевская церковь,м/к-1901г.лист-8,зап.-21,ГАДО,Ф - 425-1-9
Крещение
07.03.1901
Николаевская церковь,м/к-1901г.,лист-8,зап.-21,ГАДО,Ф - 426-1-9 | Godparents:Новокаракубские поселяне: Григорий Зипир и Ксения Пантелеймоновна Зипир
Бракосочетание
14.07.1929

Жена: Тышлек Сулахчи София Федоровна

Рождение ребёнка
31.10.1929

Сын: Тышлек Сулахчи Харлампий Герасимович

Мать ребёнка: Тышлек Сулахчи София Федоровна

Рождение ребёнка
05.05.1932

Сын: Тышлек Сулахчи Анатолий Герасимович

Мать ребёнка: Тышлек Сулахчи София Федоровна

Рождение ребёнка
24.04.1938

Дочь: Попович Любовь Герасимовна

Мать ребёнка: Тышлек Сулахчи София Федоровна

Смерть
?.02.1970
Похороны
Неизвестно
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