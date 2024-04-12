Тышлек СУЛАХЧИ Герасим Харлампиевич
Место рождения
Дата рождения06.03.1901
Дата смерти?.02.1970
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1901
Николаевская церковь,м/к-1901г.лист-8,зап.-21,ГАДО,Ф - 425-1-9
Крещение
07.03.1901
Николаевская церковь,м/к-1901г.,лист-8,зап.-21,ГАДО,Ф - 426-1-9 | Godparents:Новокаракубские поселяне: Григорий Зипир и Ксения Пантелеймоновна Зипир
Бракосочетание
14.07.1929
Рождение ребёнка
31.10.1929
Сын: Тышлек Сулахчи Харлампий Герасимович
Мать ребёнка: Тышлек Сулахчи София Федоровна
Рождение ребёнка
05.05.1932
Сын: Тышлек Сулахчи Анатолий Герасимович
Мать ребёнка: Тышлек Сулахчи София Федоровна
Рождение ребёнка
24.04.1938
Дочь: Попович Любовь Герасимовна
Мать ребёнка: Тышлек Сулахчи София Федоровна
Смерть
?.02.1970
Похороны
Неизвестно