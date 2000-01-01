село Красная Поляна — Familio

Красная Поляна

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Мариупольский Греческий округ
2413Новая Каракуба (Гончариха), с. каз.при рч. Ялах.70170595503Православный молитвен. дом.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Мариупольский уезд, Старо-Керменчикская волость
455. Новая Каракуба, колония греческая, при речке Ялахе, дворов 260, жителей 1518, церковь православная, молитвенный дом, школа, 5 лавок, 2 винн. погр.

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Мариупольский уезд, Ново-Каракубская волость
1Новая-Каракубап. г.465177917523531

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Донецька область
А-5628Красна Полянаселоцентр сільської радир-н Великоновосілківськийсільрада Краснополянська

Мы используем куки для улучшения работы сайта.