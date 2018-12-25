Попович (Тышлек СУЛАХЧИ) Любовь Герасимовна
Место рождения
Дата рождения24.04.1938
Дата смерти25.12.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1938
Бракосочетание
20.08.1960
Муж: Попович Анатолий
Рождение ребёнка
22.09.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попович Анатолий
Рождение ребёнка
26.09.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попович Анатолий
Смерть
25.12.2018
Похороны
Неизвестно