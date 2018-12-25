Попович (Тышлек СУЛАХЧИ) Любовь Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попович (Тышлек СУЛАХЧИ) Любовь Герасимовна

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Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

24.04.1938

Дата смерти

25.12.2018

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1938

Отец: Тышлек Сулахчи Герасим Харлампиевич

Мать: Тышлек Сулахчи София Федоровна

Бракосочетание
20.08.1960

Муж: Попович Анатолий

Рождение ребёнка
22.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попович Анатолий

Рождение ребёнка
26.09.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попович Анатолий

Смерть
25.12.2018
Похороны
Неизвестно
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