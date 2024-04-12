Тышлек СУЛАХЧИ Иван Харлампиевич
Место рождения
Дата рождения26.09.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1916
Николаевская церковь,м/к-1916г.,лист-18,зап.-42,ГАДО,Ф - 426-1-14
Крещение
29.09.1916
Николаевская церковь,м/к-1916г.,лист-18,зап.-42,ГАДО,Ф - 426-1-16 | Godparents:Василий Антонович Сарбаш и Ксения Антоновна Зипир
Военная служба
С ?.12.1935 по 02.07.1953
Забайкальский ВО 28 автоп АРЗ-88 Подполковник, ЦАМО РФ шк-211,ящ-4
Военная награда
22.12.1942
Указ ПВС СССР награжден медалью "За оборону Сталинграда"
ЦАМО РФ шк-88,ящ-15.
Военная награда
18.03.1943
Указ ПВС СССР награжден орденом "Боевого красного знамени"
ЦАМО РФ шк-88,ящ-15
Военная награда
09.05.1945
Указ ПВС СССР награжден медалью "За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг"
ЦАМО РФ шк-88,ящ-15
Военная служба
С 09.08.1945 по 01.09.1945
28 автоп. 1 автобр Забайкальский фронт
Военная награда
30.09.1945
Указ ПВС СССР награжден медалью "За победу над Японией"
ЦАМО РФ шк-88,ящ-15
Военная награда
1945
Указ ПВС СССР награжден медалью "За оборону Кавказа"
ЦАМО РФ шк-88,ящ-15.
Военная награда
06.05.1946
Указ ПВС СССР награжден медалью "За боевые заслуги"
ЦАМО РФ шк-88,ящ-15
Военная награда
17.05.1951
Указ ПВС СССР награжден орденом "Красной звезды" ЦАМО РФ шк-88,ящ-15.
Дата подвига - 09.08.1945 - 01.09.1945гг 28 автп 1 автобр Заб.фр.
Военная награда
06.04.1985
Указ ПВС СССР награждена орденом "Отечественной войны 1-ст" ЦАМО , шк-58,ящ-42,док.№ 79
Смерть
Неизвестно