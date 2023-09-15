(Тышлек СУЛАХЧИ) Варвара Харлампиевна
Место рождения
Дата рождения02.06.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1908
Николаевская церковь,м/к-1908г.,лист-79,зап.-41,ГАДО,Ф - 426-1-11
Крещение
03.06.1908
Николаевская церковь,м/к-1908г.,лист-79,зап.,-41,ГАДО,Ф - 426-1-11 | Godparents:Новокаракубские поселяне;Василий Сарбаш и Елизавета Григорьевна Зипир
Смерть
Неизвестно