(Тышлек СУЛАХЧИ) Варвара Харлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тышлек СУЛАХЧИ) Варвара Харлампиевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

02.06.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1908

Отец: Тышлек Сулахчи Харлампий Евдокимович

Мать: Тышлек Гагуц Акрит Феодора Пантелеймоновна

Николаевская церковь,м/к-1908г.,лист-79,зап.-41,ГАДО,Ф - 426-1-11
Крещение
03.06.1908
Николаевская церковь,м/к-1908г.,лист-79,зап.,-41,ГАДО,Ф - 426-1-11 | Godparents:Новокаракубские поселяне;Василий Сарбаш и Елизавета Григорьевна Зипир
Смерть
Неизвестно
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