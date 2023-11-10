(Тышлек СУЛАХЧИ) Любовь Харлампиевна
Место рождения
Дата рождения18.02.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1912
Николаевская церковь,м/к-1912г.лист-10,зап.-23,ГАДО,Ф - 426-1-13
Крещение
18.02.1912
Николаевская церковь,м/к-1912г.лист-19,зап.-23,ГАДО,Ф - 426-1-13 | Godparents:Новокаракубские поселяне:Василий Антонович Сарбаш и Елизавета Григорьевна Зипир
Смерть
Неизвестно