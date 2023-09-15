(Тышлек СУЛАХЧИ) Мария Харлампиевна
Место рождения
Дата рождения25.09.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1909
Николаевская церковь,м/к-1909г.,лист-168,зап-76,ГАДО,Ф - 426-1-11
Крещение
26.09.1909
Николаевская церковь,м/к-1909г.лист-168,зап-76,ГАДО,Ф - 426-1-11 | Godparents:Новокаракубские поселяне; Василиф Антонович Сарбаш и Григория Зипира дочь - Елизавета
Смерть
Неизвестно