(Тышлек СУЛАХЧИ) Мария Харлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тышлек СУЛАХЧИ) Мария Харлампиевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

25.09.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1909

Отец: Тышлек Сулахчи Харлампий Евдокимович

Мать: Тышлек Гагуц Акрит Феодора Пантелеймоновна

Николаевская церковь,м/к-1909г.,лист-168,зап-76,ГАДО,Ф - 426-1-11
Крещение
26.09.1909
Николаевская церковь,м/к-1909г.лист-168,зап-76,ГАДО,Ф - 426-1-11 | Godparents:Новокаракубские поселяне; Василиф Антонович Сарбаш и Григория Зипира дочь - Елизавета
Смерть
Неизвестно
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