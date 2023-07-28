Тышлек -ст. Иван Харлампиевич
Место рождения
Дата рождения15.10.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1904
Николаевская церковь,м/к-1904г.,лист-33,зап.-80,ГАДО,Ф - 426-1-10
Крещение
16.10.1904
Николаевская церковь,м/к-1904г.,лист-33,зап.-80,ГАДО,Ф - 426-1-10 | Godparents:Новокаракубские поселяне: Григорий Дмитриевич Зипир и дочь его Елизавета Зипир
Смерть
Неизвестно