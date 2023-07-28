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Тышлек -ст. Иван Харлампиевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

15.10.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1904

Отец: Тышлек Сулахчи Харлампий Евдокимович

Мать: Тышлек Гагуц Акрит Феодора Пантелеймоновна

Николаевская церковь,м/к-1904г.,лист-33,зап.-80,ГАДО,Ф - 426-1-10
Крещение
16.10.1904
Николаевская церковь,м/к-1904г.,лист-33,зап.-80,ГАДО,Ф - 426-1-10 | Godparents:Новокаракубские поселяне: Григорий Дмитриевич Зипир и дочь его Елизавета Зипир
Смерть
Неизвестно