Тышлек (Батишенко) Варвара Мартыновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Дочь: Василиса Пантелймоновна
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Пантелеймон Павлович
Сын: Тышлек Гагуц Василий Пантелеймонович
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Пантелеймон Павлович
Сын: Тышлек Гагуц Дмитрий Пантелеймонович
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Пантелеймон Павлович
Дочь: Тышлек Гагуц Акрит Феодора Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Пантелеймон Павлович
Сын: Тышлек - Ст.гагуц Илья Пантелеймонович
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Пантелеймон Павлович
Дочь: Кичкине Акелина Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Пантелеймон Павлович
Сын: Тышлек Гагуц Георгий Пантелеймонович
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Пантелеймон Павлович
Дочь: Мария Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Пантелеймон Павлович
Сын: Тышлек Илья Пантелеймонович
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Пантелеймон Павлович
Дочь: Чекарамит Груня Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Пантелеймон Павлович
Сын: Тышлек Гагуц Иван Пантелеймонович
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Пантелеймон Павлович