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Тышлек ГАГУЦ Георгий Пантелеймонович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Тышлек Гагуц Пантелеймон Павлович

Мать: Тышлек Варвара Мартыновна

Бракосочетание
25.01.1909

Жена: Тышлек Анастасия Васильевна

Николаевская церковь,м/к-1909г.,лист-180,зап.-4,,ГАДО,Ф - 426-1-11
Рождение ребёнка
18.11.1909

Сын: Тышлек Гагуц Андрей Георгиевич

Мать ребёнка: Тышлек Анастасия Васильевна

Николаевская церковь,м/к-1909г.лист-173,зап.-91,ГАДО,Ф - 426-1-11
Рождение ребёнка
02.04.1911

Дочь: Василиса Георгиевна

Мать ребёнка: Тышлек Анастасия Васильевна

Николаевская церковь,м/к-1911г.лист-87,зап.-36,ГАДО,Ф - 426-1-11
Рождение ребёнка
16.09.1912

Дочь: Евдокия Георгиевна

Мать ребёнка: Тышлек Анастасия Васильевна

Николаевская церковь,м/к-1912г.,лист-31,зап.-66,ГАДО,Ф - 426-1-13
Рождение ребёнка
20.07.1916

Сын: Тышлек Гагуц Георгий Георгиевич

Мать ребёнка: Тышлек Анастасия Васильевна

Николаевская церковь,м/к-1916г.,лист-13,зап.-34,ГАДО,Ф - 426-1-14
Смерть
Неизвестно