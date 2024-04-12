(Тышлек ГАГУЦ) Василиса Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тышлек ГАГУЦ) Василиса Георгиевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

02.04.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1911

Отец: Тышлек Гагуц Георгий Пантелеймонович

Мать: Тышлек Анастасия Васильевна

Николаевская церковь,м/к-1911г.лист-87,зап.-36,ГАДО,Ф - 426-1-11
Крещение
02.04.1911
Николаевская церковь,м/к-1911г.,лист-87,зап.-36,ГАДО,Ф - 426-1-11 | Godparents:Новокаракубские поселяне : Анастасия Васильева и Игнатия Чаробая дочь - Любовь
Смерть
Неизвестно
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