(Тышлек ГАГУЦ) Василиса Георгиевна
Место рождения
Дата рождения02.04.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1911
Николаевская церковь,м/к-1911г.лист-87,зап.-36,ГАДО,Ф - 426-1-11
Крещение
02.04.1911
Николаевская церковь,м/к-1911г.,лист-87,зап.-36,ГАДО,Ф - 426-1-11 | Godparents:Новокаракубские поселяне : Анастасия Васильева и Игнатия Чаробая дочь - Любовь
Смерть
Неизвестно