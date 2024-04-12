Тышлек (Фуното/Фонотова/ БАРКЭТ) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек (Фуното/Фонотова/ БАРКЭТ) Анастасия Васильевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

22.12.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1891

Отец: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Трифонович

Мать: Фуното/фонотова/ Баркэт Евдокия Пантелеймоновна

Бракосочетание
25.01.1909

Муж: Тышлек Гагуц Георгий Пантелеймонович

Николаевская церковь,м/к-1909г.,лист-180,зап.-4,,ГАДО,Ф - 426-1-11
Рождение ребёнка
18.11.1909

Сын: Тышлек Гагуц Андрей Георгиевич

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Георгий Пантелеймонович

Николаевская церковь,м/к-1909г.лист-173,зап.-91,ГАДО,Ф - 426-1-11
Рождение ребёнка
02.04.1911

Дочь: Василиса Георгиевна

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Георгий Пантелеймонович

Николаевская церковь,м/к-1911г.лист-87,зап.-36,ГАДО,Ф - 426-1-11
Рождение ребёнка
16.09.1912

Дочь: Евдокия Георгиевна

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Георгий Пантелеймонович

Николаевская церковь,м/к-1912г.,лист-31,зап.-66,ГАДО,Ф - 426-1-13
Рождение ребёнка
20.07.1916

Сын: Тышлек Гагуц Георгий Георгиевич

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Георгий Пантелеймонович

Николаевская церковь,м/к-1916г.,лист-13,зап.-34,ГАДО,Ф - 426-1-14
Смерть
Неизвестно
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