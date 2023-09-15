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Тышлек ГАГУЦ Андрей Георгиевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

18.11.1909

Дата смерти

24.04.1913

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
19.11.1090
Николаевская церковь,м/к-1909г.,лист-173,зап.-91,ГАДО,Ф - 426-1-11 | Godparents:Новокаракубские поселяне: Левтерия Чаробая сын Игнатий и жена - Мария Власьева
Рождение
18.11.1909

Отец: Тышлек Гагуц Георгий Пантелеймонович

Мать: Тышлек Анастасия Васильевна

Николаевская церковь,м/к-1909г.лист-173,зап.-91,ГАДО,Ф - 426-1-11
Смерть
24.04.1913
Причина смерти: Болезнь - дифтерия | Николаевская церковь,м/к-1913г.,лист-132,зап.-18,ГАДО,Ф - 426-1-13
Похороны
25.04.1913
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