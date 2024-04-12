Тышлек ГАГУЦ Пантелеймон Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек ГАГУЦ Пантелеймон Павлович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1787 г.р.

Мать

Около 1796 г.р.

Жена

Около 1853 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Тышлек Гагуц Павел / Паниот / Левтерович

Мать: Тышлек Гагуц Фурси

ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап.№ 58.
Бракосочетание
11.07.1871

Жена: Тышлек Варвара Мартыновна

Николаевская церковь,м/к-1871г.,лист-249,зап.-13,ГАДО,Ф - 426-1-1
Рождение ребёнка
17.11.1873

Дочь: Василиса Пантелймоновна

Мать ребёнка: Тышлек Варвара Мартыновна

Рождение ребёнка
12.11.1875

Сын: Тышлек Гагуц Василий Пантелеймонович

Мать ребёнка: Тышлек Варвара Мартыновна

Рождение ребёнка
02.08.1877

Сын: Тышлек Гагуц Дмитрий Пантелеймонович

Мать ребёнка: Тышлек Варвара Мартыновна

Рождение ребёнка
21.02.1879

Дочь: Тышлек Гагуц Акрит Феодора Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Тышлек Варвара Мартыновна

Николаевская церковь,м/к-1879г.,лист-138,зап.-8,ГАДО,Ф - 426-1-3
Рождение ребёнка
18.06.1881

Сын: Тышлек - Ст.гагуц Илья Пантелеймонович

Мать ребёнка: Тышлек Варвара Мартыновна

Рождение ребёнка
01.06.1883

Дочь: Кичкине Акелина Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Тышлек Варвара Мартыновна

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Тышлек Гагуц Георгий Пантелеймонович

Мать ребёнка: Тышлек Варвара Мартыновна

Рождение ребёнка
22.07.1888

Дочь: Мария Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Тышлек Варвара Мартыновна

Рождение ребёнка
05.07.1890

Сын: Тышлек Илья Пантелеймонович

Мать ребёнка: Тышлек Варвара Мартыновна

Рождение ребёнка
16.04.1893

Дочь: Чекарамит Груня Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Тышлек Варвара Мартыновна

Рождение ребёнка
15.06.1895

Сын: Тышлек Гагуц Иван Пантелеймонович

Мать ребёнка: Тышлек Варвара Мартыновна

Смерть
Неизвестно
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