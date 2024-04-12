Тышлек ГАГУЦ Пантелеймон Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Василиса Пантелймоновна
Мать ребёнка: Тышлек Варвара Мартыновна
Сын: Тышлек Гагуц Василий Пантелеймонович
Мать ребёнка: Тышлек Варвара Мартыновна
Сын: Тышлек Гагуц Дмитрий Пантелеймонович
Мать ребёнка: Тышлек Варвара Мартыновна
Дочь: Тышлек Гагуц Акрит Феодора Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Тышлек Варвара Мартыновна
Сын: Тышлек - Ст.гагуц Илья Пантелеймонович
Мать ребёнка: Тышлек Варвара Мартыновна
Дочь: Кичкине Акелина Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Тышлек Варвара Мартыновна
Сын: Тышлек Гагуц Георгий Пантелеймонович
Мать ребёнка: Тышлек Варвара Мартыновна
Дочь: Мария Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Тышлек Варвара Мартыновна
Сын: Тышлек Илья Пантелеймонович
Мать ребёнка: Тышлек Варвара Мартыновна
Дочь: Чекарамит Груня Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Тышлек Варвара Мартыновна
Сын: Тышлек Гагуц Иван Пантелеймонович
Мать ребёнка: Тышлек Варвара Мартыновна