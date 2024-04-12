Тышлек ГАГУЦ Павел / Паниот / Левтерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек ГАГУЦ Павел / Паниот / Левтерович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Тышлек Левтер Александрович

Мать: Тышлек ?

ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск. 1811г.,зап.№ 2.
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Тышлек Гагуц Христофор Павлович / Паниотович /

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Фурси

ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап.№ 58.
Бракосочетание
До 1819

Жена: Тышлек Гагуц Фурси

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Тышлек Яков Павлович / Панеотович /

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Фурси

ГАДО,Ф - 131-1-97,рев.ск.-1835г.,зап.№ 66.
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Тышлек Дмитрий Павлович / Паниотович /

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Фурси

ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап.№ 58.
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Тышлек Илья Павлович / Панеотович /

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Фурси

ГАДО,Ф - 131-1-97,рев.ск.-1835г.,зап.№ 66.
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Тышлек Гагуц Косьма Павлович

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Фурси

ГАДО , Ф - 131-1-97, рев.ск.1835г.,зап. № 66.
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Тышлек Василий Павлович

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Фурси

ГАДО, - 131-1-97, рев.ск.1835г.Эзап.№66
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Тышлек Гагуц Пантелеймон Павлович

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Фурси

ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап.№ 58.
Смерть
Неизвестно
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