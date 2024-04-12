Тышлек ГАГУЦ Фурси
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1796
ГАДО,Ф - 131-1-97,рев.ск. 1835г.,зап.№ 66
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Тышлек Гагуц Христофор Павлович / Паниотович /
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Павел / Паниот / Левтерович
ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап.№ 58.
Бракосочетание
До 1819
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Тышлек Яков Павлович / Панеотович /
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Павел / Паниот / Левтерович
ГАДО,Ф - 131-1-97,рев.ск.-1835г.,зап.№ 66.
Рождение ребёнка
Около 1824
ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап.№ 58.
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Тышлек Илья Павлович / Панеотович /
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Павел / Паниот / Левтерович
ГАДО,Ф - 131-1-97,рев.ск.-1835г.,зап.№ 66.
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Тышлек Гагуц Косьма Павлович
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Павел / Паниот / Левтерович
ГАДО , Ф - 131-1-97, рев.ск.1835г.,зап. № 66.
Рождение ребёнка
Около 1836
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Павел / Паниот / Левтерович
ГАДО, - 131-1-97, рев.ск.1835г.Эзап.№66
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Тышлек Гагуц Пантелеймон Павлович
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Павел / Паниот / Левтерович
ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап.№ 58.
Смерть
Неизвестно