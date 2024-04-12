Тышлек ГАГУЦ Христофор Павлович / Паниотович /
Место рождения
Дата рожденияОколо 1819
Дата смерти09.04.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1819
Рождение
Около 1819
ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап.№ 58.
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Тышлек Гагуц Митрофан Христофорович
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Татьяна Саввична
ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап. № 58.
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Золото Варвара Христофоровна
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Татьяна Саввична
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Тышлек Гагуц Анастасий Христофорович
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Татьяна Саввична
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Дарья Христофоровна
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Татьяна Саввична
ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап.№ 58.
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Тышлек Гагуц Савва Христофорович
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Татьяна Саввична
Смерть
09.04.1877
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно