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Тышлек Левтер Александрович

Место рождения

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

Около 1797

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Тышлек Александр

Мать: не указана

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Тышлек Константин Левтерович

Мать ребёнка: Тышлек ?

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Рев.ск.-1811г. зап.№ 2, ГАЗО, Ф - 12-2-38.
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Тышлек Федор Левтерович

Мать ребёнка: Тышлек ?

ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск.-1811г.,зап.№ 2
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Тышлек Гагуц Павел / Паниот / Левтерович

Мать ребёнка: Тышлек ?

ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск. 1811г.,зап.№ 2.
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Тышлек Илья Левтерович

Мать ребёнка: Тышлек ?

ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск.-1811г.,зап.№ 2.
Смерть
Около 1797
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
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