Тышлек Левтер Александрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1741
Дата смертиОколо 1797
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1741
Отец: Тышлек Александр
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Тышлек Константин Левтерович
Мать ребёнка: Тышлек ?
Рев.ск.-1811г. зап.№ 2, ГАЗО, Ф - 12-2-38.
Рождение ребёнка
Около 1778
Мать ребёнка: Тышлек ?
ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск.-1811г.,зап.№ 2
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Тышлек Гагуц Павел / Паниот / Левтерович
Мать ребёнка: Тышлек ?
ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск. 1811г.,зап.№ 2.
Рождение ребёнка
Около 1787
Мать ребёнка: Тышлек ?
ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск.-1811г.,зап.№ 2.
Смерть
Около 1797
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно