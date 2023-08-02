Тышлек Александр
Место рожденияОсманская империя Крымское ханство
Дата рожденияОколо 1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Османская империя Крымское ханство
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Тышлек Левтер Александрович
Мать ребёнка: не указана
Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
Неизвестно