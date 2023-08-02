Тышлек Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек Александр

Место рождения

Османская империя Крымское ханство

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Османская империя Крымское ханство
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Тышлек Левтер Александрович

Мать ребёнка: не указана

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
Неизвестно
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