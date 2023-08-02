Тышлек ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Тышлек Константин Левтерович

Отец ребёнка: Тышлек Левтер Александрович

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Рев.ск.-1811г. зап.№ 2, ГАЗО, Ф - 12-2-38.
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Тышлек Федор Левтерович

Отец ребёнка: Тышлек Левтер Александрович

ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск.-1811г.,зап.№ 2
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Тышлек Гагуц Павел / Паниот / Левтерович

Отец ребёнка: Тышлек Левтер Александрович

ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск. 1811г.,зап.№ 2.
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Тышлек Илья Левтерович

Отец ребёнка: Тышлек Левтер Александрович

ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск.-1811г.,зап.№ 2.
Смерть
Неизвестно
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