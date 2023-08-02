Тышлек ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Тышлек Константин Левтерович
Отец ребёнка: Тышлек Левтер Александрович
Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Рев.ск.-1811г. зап.№ 2, ГАЗО, Ф - 12-2-38.
Рождение ребёнка
Около 1778
Отец ребёнка: Тышлек Левтер Александрович
ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск.-1811г.,зап.№ 2
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Тышлек Гагуц Павел / Паниот / Левтерович
Отец ребёнка: Тышлек Левтер Александрович
ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск. 1811г.,зап.№ 2.
Рождение ребёнка
Около 1787
Отец ребёнка: Тышлек Левтер Александрович
ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск.-1811г.,зап.№ 2.
Смерть
Неизвестно