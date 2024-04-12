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Тышлек Константин Левтерович

Место рождения

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

Около 1842

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Тышлек Левтер Александрович

Мать: Тышлек ?

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Рев.ск.-1811г. зап.№ 2, ГАЗО, Ф - 12-2-38.
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Тышлек Дмитрий Константинович

Мать ребёнка: Тышлек Василиса

ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск.-1811г.,зап.№ 2.
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Кириакия Константиновна

Мать ребёнка: Тышлек Василиса

ГАДО,Ф - 131-1-67,рев.ск.-1816г.,зап.№ 96.
Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Феодора Константиновна

Мать ребёнка: Тышлек Василиса

ГАДО,Ф - 131-1-67,рев.ск.-1816г.,зап.№ 96
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Тышлек Леонтий Константинович

Мать ребёнка: Тышлек Василиса

ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск.-1811г.,зап.№ 2.
Смерть
Около 1842
Причина смерти: Естественная смерть/старость | ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап.№ 88.
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