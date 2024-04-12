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Тышлек Леонтий Константинович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Около 1839

Пол

Мужской

Отец

Около 1774 г.р.

Мать

Около 1782 г.р.

Жена

Около 1809 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Тышлек Константин Левтерович

Мать: Тышлек Василиса

ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск.-1811г.,зап.№ 2.
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Тышлек Дмитрий Леонтьевич

Мать ребёнка: Тышлек Екатерина

ГАДО,Ф - 131-1-97,рев.ск.-1835г.,зап.№ 97.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тышлек Екатерина

Смерть
Около 1839
Причина смерти: Болезнь | ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап.№ 88.
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