Тышлек Леонтий Константинович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиОколо 1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1806
Отец: Тышлек Константин Левтерович
Мать: Тышлек Василиса
ГАЗО,Ф - 12-2-38,рев.ск.-1811г.,зап.№ 2.
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Тышлек Дмитрий Леонтьевич
Мать ребёнка: Тышлек Екатерина
ГАДО,Ф - 131-1-97,рев.ск.-1835г.,зап.№ 97.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тышлек Екатерина
Смерть
Около 1839
Причина смерти: Болезнь | ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап.№ 88.