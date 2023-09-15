Тышлек ГАГУЦ Косьма Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1834
Дата смерти14.09.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1834
ГАДО , Ф - 131-1-97, рев.ск.1835г.,зап. № 66.
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Аягут Мария Косьмина
Мать ребёнка: Тышлек Сусания Васильевна
Бракосочетание
До 1855
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Тышлек Гагуц Поликарп Косьмин
Мать ребёнка: Тышлек Сусания Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Пелагея Косьмина
Мать ребёнка: Тышлек Сусания Васильевна
Рождение ребёнка
13.07.1866
Сын: Тышлек Гагуц Дмитрий Поликарпович
Мать ребёнка: Тышлек Сусания Васильевна
Рождение ребёнка
17.03.1869
Дочь: Василиса Косьмина
Мать ребёнка: Тышлек Сусания Васильевна
Рождение ребёнка
06.01.1873
Мать ребёнка: Тышлек Сусания Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Кошкер Феодора Косьмина
Мать ребёнка: Тышлек Сусания Васильевна
Смерть
14.09.1890
Причина смерти: Болезнь - чахотка
Похороны
Неизвестно