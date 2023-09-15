Тышлек ГАГУЦ Косьма Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек ГАГУЦ Косьма Павлович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

14.09.1890

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Тышлек Гагуц Павел / Паниот / Левтерович

Мать: Тышлек Гагуц Фурси

ГАДО , Ф - 131-1-97, рев.ск.1835г.,зап. № 66.
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Аягут Мария Косьмина

Мать ребёнка: Тышлек Сусания Васильевна

Бракосочетание
До 1855

Жена: Тышлек Сусания Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Тышлек Гагуц Поликарп Косьмин

Мать ребёнка: Тышлек Сусания Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Пелагея Косьмина

Мать ребёнка: Тышлек Сусания Васильевна

Рождение ребёнка
13.07.1866

Сын: Тышлек Гагуц Дмитрий Поликарпович

Мать ребёнка: Тышлек Сусания Васильевна

Рождение ребёнка
17.03.1869

Дочь: Василиса Косьмина

Мать ребёнка: Тышлек Сусания Васильевна

Рождение ребёнка
06.01.1873

Сын: Тышлек Спиридон Косьмин

Мать ребёнка: Тышлек Сусания Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Кошкер Феодора Косьмина

Мать ребёнка: Тышлек Сусания Васильевна

Смерть
14.09.1890
Причина смерти: Болезнь - чахотка
Похороны
Неизвестно
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