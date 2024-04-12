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Тышлек Спиридон Косьмин

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

06.01.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1873

Отец: Тышлек Гагуц Косьма Павлович

Мать: Тышлек Сусания Васильевна

Рождение ребёнка
04.06.1873

Дочь: Акелина Спиридоновна

Мать ребёнка: Тышлек Василиса Евсеевна

Бракосочетание
09.11.1892

Жена: Тышлек Василиса Евсеевна

Рождение ребёнка
07.09.1893

Сын: Тышлек Гагуц Кузьма /Косьма/ Спиридонович

Мать ребёнка: Тышлек Василиса Евсеевна

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Дардур Андилина Спиридоновна

Мать ребёнка: Тышлек Василиса Евсеевна

Рождение ребёнка
19.01.1897

Дочь: София Спиридоновна

Мать ребёнка: Тышлек Василиса Евсеевна

Рождение ребёнка
22.01.1899

Дочь: Сарра Спиридоновна

Мать ребёнка: Тышлек Василиса Евсеевна

Рождение ребёнка
03.02.1901

Дочь: Анна Спиридоновна

Мать ребёнка: Тышлек Василиса Евсеевна

Рождение ребёнка
15.03.1903

Сын: Тышлек Евсей / Елисей / Спиридонович

Мать ребёнка: Тышлек Василиса Евсеевна

Рождение ребёнка
01.11.1905

Сын: Тышлек Гагуц Георгий Спиридонович

Мать ребёнка: Тышлек Василиса Евсеевна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Тышлек Гагуц Юрий Спиридонович

Мать ребёнка: Тышлек Василиса Евсеевна

Рождение ребёнка
03.04.1908

Дочь: Мария Спиридоновна

Мать ребёнка: Тышлек Василиса Евсеевна

Рождение ребёнка
01.06.1913

Дочь: Александра Спиридоновна

Мать ребёнка: Тышлек Василиса Евсеевна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Тышлек Гагуц Николай Спиридонович

Мать ребёнка: Тышлек Василиса Евсеевна

Смерть
Неизвестно
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