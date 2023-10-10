Тышлек ГАГУЦ Николай Спиридонович
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Тышлек Спиридон Косьмин
Мать: Тышлек Василиса Евсеевна
Военная служба
22.06.1941
ефрейтор,мл.сержант, наводчик 622 отд.зенитно-арт.дивизиона РГК
Военная награда
22.12.1942
ПВС СССР Награжден медалью "За оборону Сталинграда"
ЦАМО РФ шк-88,ящ-13
Военная награда
17.10.1943
ВС Центр.Фр. приказ № 42/н, награжден медалью "За отвагу"
ЦАМО РФ , Ф- 33-682526-1656
Военная награда
09.05.1945
Указ ПВС СССР,награжден медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг"
ЦАМО РФ шк-88,ящ-15
Военная награда
08.06.1945
ВС 1-го Бел.фр. Приказ № 228/н награжден медалью "За боевые заслуги"
ЦАМО РФ , Ф - 33-686196-5735
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц ?
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно