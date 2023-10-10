Тышлек ГАГУЦ Николай Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек ГАГУЦ Николай Спиридонович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Тышлек Спиридон Косьмин

Мать: Тышлек Василиса Евсеевна

Военная служба
22.06.1941
ефрейтор,мл.сержант, наводчик 622 отд.зенитно-арт.дивизиона РГК
Военная награда
22.12.1942
ПВС СССР Награжден медалью "За оборону Сталинграда"
ЦАМО РФ шк-88,ящ-13
Военная награда
17.10.1943
ВС Центр.Фр. приказ № 42/н, награжден медалью "За отвагу"
ЦАМО РФ , Ф- 33-682526-1656
Военная награда
09.05.1945
Указ ПВС СССР,награжден медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг"
ЦАМО РФ шк-88,ящ-15
Военная награда
08.06.1945
ВС 1-го Бел.фр. Приказ № 228/н награжден медалью "За боевые заслуги"
ЦАМО РФ , Ф - 33-686196-5735
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц ?

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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