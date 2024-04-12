Тышлек ГАГУЦ Георгий Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек ГАГУЦ Георгий Спиридонович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

01.11.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1905

Отец: Тышлек Спиридон Косьмин

Мать: Тышлек Василиса Евсеевна

Военная награда
06.04.1985
ПВС СССР, Юбилейное награждение орденом "Великой Отечественной войны 2-й ст."
Дата рождения __.__.1905 Место рождения Украинская ССР, Донецкая обл., Великоновоселковский р-н, с. Красная Поляна Наименование награды Орден Отечественной войны II степени Архив ЦАМО Картотека Юбилей... Показать все
Смерть
Неизвестно
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