Тышлек ГАГУЦ Георгий Спиридонович
Место рождения
Дата рождения01.11.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1905
Отец: Тышлек Спиридон Косьмин
Мать: Тышлек Василиса Евсеевна
Военная награда
06.04.1985
ПВС СССР, Юбилейное награждение орденом "Великой Отечественной войны 2-й ст."
Дата рождения __.__.1905 Место рождения Украинская ССР, Донецкая обл., Великоновоселковский р-н, с. Красная Поляна Наименование награды Орден Отечественной войны II степени Архив ЦАМО Картотека Юбилей... Показать все
Смерть
Неизвестно