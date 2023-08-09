Тышлек ГАГУЦ Кузьма /Косьма/ Спиридонович
Место рождения
Дата рождения07.09.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1893
Отец: Тышлек Спиридон Косьмин
Мать: Тышлек Василиса Евсеевна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Тышлек Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Евдокия
Рождение ребёнка
1921
Сын: Тышлек Юрий Кузьмич
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Евдокия
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Липа Кузьминична
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: Чхан Мария Кузьминична
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Евдокия
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Евдокия
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Анастасия Кузьминична
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Евдокия
Рождение ребёнка
1937
Сын: Тышлек Гагуц Федор Кузьмич
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Евдокия
Смерть
Неизвестно