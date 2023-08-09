Тышлек ГАГУЦ Кузьма /Косьма/ Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек ГАГУЦ Кузьма /Косьма/ Спиридонович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

07.09.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1893

Отец: Тышлек Спиридон Косьмин

Мать: Тышлек Василиса Евсеевна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Тышлек Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Евдокия

Рождение ребёнка
1921

Сын: Тышлек Юрий Кузьмич

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Евдокия

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Липа Кузьминична

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: Чхан Мария Кузьминична

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Евдокия

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Евдокия

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Анастасия Кузьминична

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Евдокия

Рождение ребёнка
1937

Сын: Тышлек Гагуц Федор Кузьмич

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Евдокия

Смерть
Неизвестно