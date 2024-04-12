Тышлек Иван Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТышлек Иван Кузьмич

Тышлек Иван Кузьмич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Тышлек Гагуц Кузьма /Косьма/ Спиридонович

Мать: Тышлек Гагуц Евдокия

Военная служба
1939
Рождение ребёнка
Около 1940

Дочь: Нелли Ивановна

Мать ребёнка: Тышлек Ольга

Рождение ребёнка
Около 1941

Дочь: Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Тышлек Ольга

Военная награда
10.07.1944
Кто наградил 24 гв. кп ( 24 гв. кп ) Наименование награды Медаль «За отвагу» Номер фонда ист. информации 33 Номер описи ист. информации 717037 Номер дела ист. информации 132 Архив ЦАМО Дата документа ... Показать все
Военная награда
06.03.1945
Кто наградил 24 гв. кп ( 24 гв. кп ) Наименование награды Медаль «За отвагу» Номер фонда ист. информации 33 Номер описи ист. информации 717037 Номер дела ист. информации 133 Архив ЦАМО Дата документа ... Показать все
Военная награда
17.05.1945
1939 Кто наградил 5 гв. кд ( 24 гв. кп, 5 гв. кд ) Наименование награды Орден Красной Звезды Даты подвига 01.05.1945 Номер фонда ист. информации 33 Номер описи ист. информации 686196 Номер дела ист. информации 2363 Архив ЦАМО
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тышлек Ольга

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close