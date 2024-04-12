Тышлек Иван Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Военная служба
1939
Рождение ребёнка
Около 1940
Дочь: Нелли Ивановна
Мать ребёнка: Тышлек Ольга
Рождение ребёнка
Около 1941
Дочь: Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Тышлек Ольга
Военная награда
10.07.1944
Кто наградил 24 гв. кп ( 24 гв. кп ) Наименование награды Медаль «За отвагу» Номер фонда ист. информации 33 Номер описи ист. информации 717037 Номер дела ист. информации 132 Архив ЦАМО Дата документа ... Показать все
Военная награда
06.03.1945
Кто наградил 24 гв. кп ( 24 гв. кп ) Наименование награды Медаль «За отвагу» Номер фонда ист. информации 33 Номер описи ист. информации 717037 Номер дела ист. информации 133 Архив ЦАМО Дата документа ... Показать все
Военная награда
17.05.1945
1939 Кто наградил 5 гв. кд ( 24 гв. кп, 5 гв. кд ) Наименование награды Орден Красной Звезды Даты подвига 01.05.1945 Номер фонда ист. информации 33 Номер описи ист. информации 686196 Номер дела ист. информации 2363 Архив ЦАМО
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тышлек Ольга
Смерть
Неизвестно