Тышлек ГАГУЦ (Дружок) Евдокия
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Тышлек Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Кузьма /Косьма/ Спиридонович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Тышлек Юрий Кузьмич
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Кузьма /Косьма/ Спиридонович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Липа Кузьминична
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Кузьма /Косьма/ Спиридонович
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: Чхан Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Кузьма /Косьма/ Спиридонович
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Кузьма /Косьма/ Спиридонович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Анастасия Кузьминична
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Кузьма /Косьма/ Спиридонович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Тышлек Гагуц Федор Кузьмич
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Кузьма /Косьма/ Спиридонович
Смерть
Неизвестно