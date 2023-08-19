Тышлек ГАГУЦ (Дружок) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек ГАГУЦ (Дружок) Евдокия

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Тышлек Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Кузьма /Косьма/ Спиридонович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Тышлек Юрий Кузьмич

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Кузьма /Косьма/ Спиридонович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Липа Кузьминична

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Кузьма /Косьма/ Спиридонович

Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: Чхан Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Кузьма /Косьма/ Спиридонович

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Кузьма /Косьма/ Спиридонович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Анастасия Кузьминична

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Кузьма /Косьма/ Спиридонович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Тышлек Гагуц Федор Кузьмич

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Кузьма /Косьма/ Спиридонович

Смерть
Неизвестно