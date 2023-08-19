(Тышлек ГАГУЦ) Мария Спиридоновна
Место рождения
Дата рождения03.04.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1908
Отец: Тышлек Спиридон Косьмин
Мать: Тышлек Василиса Евсеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Катело Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Катело Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Катело Фёдор
Смерть
Неизвестно