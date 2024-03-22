Дардур (Тышлек ГАГУЦ) Андилина Спиридоновна
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Тышлек Спиридон Косьмин
Мать: Тышлек Василиса Евсеевна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Балабан Хубус Мария Николаевна
Отец ребёнка: Дардур Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Чорабай Сара Николаевна
Отец ребёнка: Дардур Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Фонотова Вимитрака Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Дардур Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно