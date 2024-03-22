Дардур (Тышлек ГАГУЦ) Андилина Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дардур (Тышлек ГАГУЦ) Андилина Спиридоновна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Тышлек Спиридон Косьмин

Мать: Тышлек Василиса Евсеевна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Балабан Хубус Мария Николаевна

Отец ребёнка: Дардур Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Чорабай Сара Николаевна

Отец ребёнка: Дардур Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Фонотова Вимитрака Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Дардур Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дардур Николай Михайлович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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