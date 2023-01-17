село Малоянисоль, село Малоянисоль, — Familio

Малоянисоль

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Мариупольский Греческий округ
2411Мало-Янисаль, с. каз.при рч. Кальчике.3237012981977Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Мариупольский уезд, Мало-Янисальская волость
414. Малый-Янисал, колония греческая, при речке Нальчике, дворов 530, жителей 2741, волостное правление, (уездный город в 35 верстах), церковь православная, школа, 3 ст., Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Донецька область
А-5764Малоянисольселоцентр сільської радир-н Нікольськийсільрада Малоянисольська
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