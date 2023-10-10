Тышлек Василий Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836
Дата смерти16.01.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1836
ГАДО, - 131-1-97, рев.ск.1835г.Эзап.№66
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Тышлек - Ст. Тихон Васильевич
Мать ребёнка: Тышлек Мария Васильевна
Бракосочетание
До 1860
Жена: Тышлек Мария Васильевна
Рождение ребёнка
01.06.1863
Сын: Тышлек - Мл. Тихон Васильевич
Мать ребёнка: Тышлек Мария Васильевна
Рождение ребёнка
04.01.1866
Дочь: Шаблинская Матрена Васильевна
Мать ребёнка: Тышлек Мария Васильевна
Рождение ребёнка
08.06.1868
Дочь: Феодора Васильевна
Мать ребёнка: Тышлек Мария Васильевна
Рождение ребёнка
04.03.1870
Дочь: Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Тышлек Мария Васильевна
Рождение ребёнка
20.02.1872
Дочь: София Васильевна
Мать ребёнка: Тышлек Мария Васильевна
Рождение ребёнка
19.05.1873
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Тышлек Мария Васильевна
Смерть
16.01.1875
Причина смерти: Болезнь - чахотка
Похороны
Около 17.01.1875