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Тышлек Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Тышлек - Ст. Тихон Васильевич

Отец ребёнка: Тышлек Василий Павлович

Бракосочетание
До 1860

Муж: Тышлек Василий Павлович

Рождение ребёнка
01.06.1863

Сын: Тышлек - Мл. Тихон Васильевич

Отец ребёнка: Тышлек Василий Павлович

Рождение ребёнка
04.01.1866

Дочь: Шаблинская Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Тышлек Василий Павлович

Рождение ребёнка
08.06.1868

Дочь: Феодора Васильевна

Отец ребёнка: Тышлек Василий Павлович

Рождение ребёнка
04.03.1870

Дочь: Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Тышлек Василий Павлович

Рождение ребёнка
20.02.1872

Дочь: София Васильевна

Отец ребёнка: Тышлек Василий Павлович

Рождение ребёнка
19.05.1873

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Тышлек Василий Павлович

Смерть
Неизвестно
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