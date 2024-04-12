Шаблинская (Тышлек) Матрена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаблинская (Тышлек) Матрена Васильевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

04.01.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1866

Отец: Тышлек Василий Павлович

Мать: Тышлек Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Шаблинский Константин Демосфенович

Отец ребёнка: Шаблинский Демосфен Константинович

Бракосочетание
До 1883

Муж: Шаблинский Демосфен Константинович

Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Сергеева Мария Демосфеновна

Отец ребёнка: Шаблинский Демосфен Константинович

Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Кассай Вера Демосфеновна

Отец ребёнка: Шаблинский Демосфен Константинович

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Шаблинский Иван Демосфенович

Отец ребёнка: Шаблинский Демосфен Константинович

Смерть
Неизвестно
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