Чекарамит (Тышлек) Груня Пантелеймоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекарамит (Тышлек) Груня Пантелеймоновна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

16.04.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1893

Отец: Тышлек Гагуц Пантелеймон Павлович

Мать: Тышлек Варвара Мартыновна

Бракосочетание
06.06.1913

Муж: Чекарамит Федор Иванович

Николаевская церковь,м/к 1913г,лист-127,зап.-14, ГАДО , Ф- 426-1-12
Рождение ребёнка
1929

Сын: Чекарамит Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Чекарамит Федор Иванович

Рождение ребёнка
1934

Сын: Чекарамит Константин Фёдорович

Отец ребёнка: Чекарамит Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
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