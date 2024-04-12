Чекарамит (Тышлек) Груня Пантелеймоновна
Место рождения
Дата рождения16.04.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1893
Бракосочетание
06.06.1913
Николаевская церковь,м/к 1913г,лист-127,зап.-14, ГАДО , Ф- 426-1-12
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Чекарамит Федор Иванович
Рождение ребёнка
1934
Сын: Чекарамит Константин Фёдорович
Отец ребёнка: Чекарамит Федор Иванович
Смерть
Неизвестно