Чекарамит Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекарамит Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1843 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1893 г.р.

Дети

1929 г.р.
1934 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Чекарамит Агафон Николаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
06.06.1913

Жена: Чекарамит Груня Пантелеймоновна

Николаевская церковь,м/к 1913г,лист-127,зап.-14, ГАДО , Ф- 426-1-12
Рождение ребёнка
1929

Сын: Чекарамит Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Чекарамит Груня Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Чекарамит Константин Фёдорович

Мать ребёнка: Чекарамит Груня Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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