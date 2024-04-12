(Тышлек СУЛАХЧИ) Анастасия Харлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тышлек СУЛАХЧИ) Анастасия Харлампиевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

28.04.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1899

Отец: Тышлек Сулахчи Харлампий Евдокимович

Мать: Тышлек Гагуц Акрит Феодора Пантелеймоновна

Николаевская церковь,м/к-1899г.лист-112,зап.-24,ГАДО,Ф - 426-1-8
Крещение
29.04.1899
Николаевская церковь,м/к-1899г.лист-112,зап.-24,ГАДО,Ф - 426-1-8 | Godparents:Новокаракуьские поселяне:Григорий Дмитриевич Зипир и Ксения Пантелеймоновна Зипир
Смерть
Неизвестно
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