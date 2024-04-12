Тышляк СУЛАХЧИ Михаил Харлампиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышляк СУЛАХЧИ Михаил Харлампиевич

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Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

23.11.1906

Дата смерти

22.10.1993

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1906

Отец: Тышлек Сулахчи Харлампий Евдокимович

Мать: Тышлек Гагуц Акрит Феодора Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
30.03.1934

Сын: Тышляк Сулахчи Валентин

Мать ребёнка: Палей Белла Соломоновна

Крым
Рождение ребёнка
15.10.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Палей Белла Соломоновна

Туркмения, Иолотань
Смерть
22.10.1993
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
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