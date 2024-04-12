Тышляк СУЛАХЧИ Михаил Харлампиевич
Место рождения
Дата рождения23.11.1906
Дата смерти22.10.1993
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1906
Рождение ребёнка
30.03.1934
Мать ребёнка: Палей Белла Соломоновна
Крым
Рождение ребёнка
15.10.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Палей Белла Соломоновна
Туркмения, Иолотань
Смерть
22.10.1993
Ангарск, Ангарское, Иркутская область