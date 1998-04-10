Левченко (Тышлек СУЛАХЧИ) Валентина Харлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левченко (Тышлек СУЛАХЧИ) Валентина Харлампиевна

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Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

02.06.1908

Дата смерти

10.04.1998

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1908

Отец: Тышлек Сулахчи Харлампий Евдокимович

Мать: Тышлек Гагуц Акрит Феодора Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
11.01.1939

Дочь: Сибиль Людмила

Отец ребёнка: Левченко Иван

Рождение ребёнка
14.03.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Левченко Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левченко Иван

Смерть
10.04.1998