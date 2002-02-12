Бровченко (Тышлек СУЛАХЧИ) Евдокия Харлампиевна
Место рождения
Дата рождения01.03.1903
Дата смерти12.02.2002
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1903
Николаевская церковь,м/к-1903г.,лист-151,зап.-24,ГАДО,Ф - 426-1-9
Крещение
01.03.1903
Николаевская церковь,м/к-1903г.лист-151,зап.-24,ГАДО,Ф - 426-1-9 | Godparents:Новокаракубские поселяне: Григорий Дмитриевич Зипир и жена его Елизавета Зипир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бровченко Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.02.2002