Бровченко (Тышлек СУЛАХЧИ) Евдокия Харлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бровченко (Тышлек СУЛАХЧИ) Евдокия Харлампиевна

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Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

01.03.1903

Дата смерти

12.02.2002

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1903

Отец: Тышлек Сулахчи Харлампий Евдокимович

Мать: Тышлек Гагуц Акрит Феодора Пантелеймоновна

Николаевская церковь,м/к-1903г.,лист-151,зап.-24,ГАДО,Ф - 426-1-9
Крещение
01.03.1903
Николаевская церковь,м/к-1903г.лист-151,зап.-24,ГАДО,Ф - 426-1-9 | Godparents:Новокаракубские поселяне: Григорий Дмитриевич Зипир и жена его Елизавета Зипир
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бровченко Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бровченко Иван Васильевич

Смерть
12.02.2002
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