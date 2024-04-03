Дронова(Фирсова) (Сафронова) Степанида Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1877
Бракосочетание
04.11.1894
Николаевская церковь с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
08.09.1898
Дочь: (Дронова) Анна Михайлова
Отец ребёнка: Дронов Михаил Васильевич
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
20.06.1900
Дочь: (Дронова) Елена Михайлова
Отец ребёнка: Дронов Михаил Васильевич
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
14.10.1901
Отец ребёнка: Дронов Михаил Васильевич
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
21.12.1903
Отец ребёнка: Дронов Михаил Васильевич
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
06.11.1905
Дочь: Сачкова(Дронова) (Дронова) Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Дронов Михаил Васильевич
село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
08.03.1907
Дочь: (Дронова) Дарья Михайлова
Отец ребёнка: Дронов Михаил Васильевич
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
23.04.1909
Дочь: (Дронова) Елена Михайлова
Отец ребёнка: Дронов Михаил Васильевич
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
16.06.1911
Дочь: (Дронова) Елена Михайловна
Отец ребёнка: Дронов Михаил Васильевич
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.10.1913
Дочь: (Дронова) Вера Михайловна
Отец ребёнка: Дронов Михаил Васильевич
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
28.12.1915
Дочь: (Дронова) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Дронов Михаил Васильевич
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
30.08.1919
Отец ребёнка: Дронов Михаил Васильевич
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 Актовые записи о рождении, о браке зап.73 лист 73 ... Показать все
Смерть
Неизвестно