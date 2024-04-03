Дронова(Фирсова) (Сафронова) Степанида Михайловна 12.11.1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронова(Фирсова) (Сафронова) Степанида Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1877

Отец: Фирсов Михаил Дмитриевич

Мать: Фирсова Аксинья Григорьевна

Бракосочетание
04.11.1894

Муж: Дронов Михаил Васильевич

Николаевская церковь с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
08.09.1898

Дочь: (Дронова) Анна Михайлова

Отец ребёнка: Дронов Михаил Васильевич

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
20.06.1900

Дочь: (Дронова) Елена Михайлова

Отец ребёнка: Дронов Михаил Васильевич

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
14.10.1901

Сын: Дронов Дмитрий Михайлов

Отец ребёнка: Дронов Михаил Васильевич

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
21.12.1903

Сын: Дронов Василий Михайлов

Отец ребёнка: Дронов Михаил Васильевич

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
06.11.1905

Дочь: Сачкова(Дронова) (Дронова) Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Дронов Михаил Васильевич

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
08.03.1907

Дочь: (Дронова) Дарья Михайлова

Отец ребёнка: Дронов Михаил Васильевич

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
23.04.1909

Дочь: (Дронова) Елена Михайлова

Отец ребёнка: Дронов Михаил Васильевич

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
16.06.1911

Дочь: (Дронова) Елена Михайловна

Отец ребёнка: Дронов Михаил Васильевич

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.10.1913

Дочь: (Дронова) Вера Михайловна

Отец ребёнка: Дронов Михаил Васильевич

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
28.12.1915

Дочь: (Дронова) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Дронов Михаил Васильевич

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
30.08.1919

Сын: Дронов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Дронов Михаил Васильевич

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 Актовые записи о рождении, о браке зап.73 лист 73 ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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