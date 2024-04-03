(Дронова) Мария Михайловна
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения28.12.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1915
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
29.12.1915
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ТОГБУ ГАТО Фонд 1049 опись 16 дело 92 лист 205об.-206 | Восприемники: Деревни Кусторова кр. Феодор Карпов Степанов и села Змеевки кр. девица Мария Васильева Дронова
Смерть
Неизвестно