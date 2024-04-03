(Дронова) Мария Михайловна 28.12.1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Дронова) Мария Михайловна

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

28.12.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1915

Отец: Дронов Михаил Васильевич

Мать: Дронова(Фирсова) (Сафронова) Степанида Михайловна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
29.12.1915
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ТОГБУ ГАТО Фонд 1049 опись 16 дело 92 лист 205об.-206 | Восприемники: Деревни Кусторова кр. Феодор Карпов Степанов и села Змеевки кр. девица Мария Васильева Дронова
Смерть
Неизвестно

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