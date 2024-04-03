Дронов Михаил Васильевич
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения01.11.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: (Дронова) Анна Михайлова
Мать ребёнка: Дронова(Фирсова) (Сафронова) Степанида Михайловна
Дочь: (Дронова) Елена Михайлова
Мать ребёнка: Дронова(Фирсова) (Сафронова) Степанида Михайловна
Мать ребёнка: Дронова(Фирсова) (Сафронова) Степанида Михайловна
Мать ребёнка: Дронова(Фирсова) (Сафронова) Степанида Михайловна
Дочь: Сачкова(Дронова) (Дронова) Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Дронова(Фирсова) (Сафронова) Степанида Михайловна
Дочь: (Дронова) Дарья Михайлова
Мать ребёнка: Дронова(Фирсова) (Сафронова) Степанида Михайловна
Дочь: (Дронова) Елена Михайлова
Мать ребёнка: Дронова(Фирсова) (Сафронова) Степанида Михайловна
Дочь: (Дронова) Елена Михайловна
Мать ребёнка: Дронова(Фирсова) (Сафронова) Степанида Михайловна
Дочь: (Дронова) Вера Михайловна
Мать ребёнка: Дронова(Фирсова) (Сафронова) Степанида Михайловна
Дочь: (Дронова) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Дронова(Фирсова) (Сафронова) Степанида Михайловна
Мать ребёнка: Дронова(Фирсова) (Сафронова) Степанида Михайловна