Дронов Михаил Васильевич 01.11.1875 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Михаил Васильевич

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

01.11.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1875

Отец: Дронов Василий Филимонов

Мать: Дронова(Долгова) (Долгова) Варвара Лукьяновна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
01.11.1875
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда Рязанской губернии
Восприемники: деревни Змиевки временнообязанные крестьяне : Михаил Семенов Селявин и Евфимия Федотова Петрова
Бракосочетание
04.11.1894

Жена: Дронова(Фирсова) (Сафронова) Степанида Михайловна

Николаевская церковь с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
08.09.1898

Дочь: (Дронова) Анна Михайлова

Мать ребёнка: Дронова(Фирсова) (Сафронова) Степанида Михайловна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
20.06.1900

Дочь: (Дронова) Елена Михайлова

Мать ребёнка: Дронова(Фирсова) (Сафронова) Степанида Михайловна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
14.10.1901

Сын: Дронов Дмитрий Михайлов

Мать ребёнка: Дронова(Фирсова) (Сафронова) Степанида Михайловна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
21.12.1903

Сын: Дронов Василий Михайлов

Мать ребёнка: Дронова(Фирсова) (Сафронова) Степанида Михайловна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
06.11.1905

Дочь: Сачкова(Дронова) (Дронова) Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Дронова(Фирсова) (Сафронова) Степанида Михайловна

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
08.03.1907

Дочь: (Дронова) Дарья Михайлова

Мать ребёнка: Дронова(Фирсова) (Сафронова) Степанида Михайловна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
23.04.1909

Дочь: (Дронова) Елена Михайлова

Мать ребёнка: Дронова(Фирсова) (Сафронова) Степанида Михайловна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
16.06.1911

Дочь: (Дронова) Елена Михайловна

Мать ребёнка: Дронова(Фирсова) (Сафронова) Степанида Михайловна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.10.1913

Дочь: (Дронова) Вера Михайловна

Мать ребёнка: Дронова(Фирсова) (Сафронова) Степанида Михайловна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
28.12.1915

Дочь: (Дронова) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Дронова(Фирсова) (Сафронова) Степанида Михайловна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
30.08.1919

Сын: Дронов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Дронова(Фирсова) (Сафронова) Степанида Михайловна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 Актовые записи о рождении, о браке зап.73 лист 73 ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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