(Дронова) Дарья Михайлова
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения08.03.1907
Дата смерти23.09.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
08.03.1907
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
08.03.1907
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 12 лист 4об.-5 | Восприемники: Того же села крестьяне: Феодор Иванов Макаров и Анна Иванова Дронова
Смерть
23.09.1910
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От скарлатины | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 15 лист 27об.-28