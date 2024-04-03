(Дронова) Дарья Михайлова 08.03.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Дронова) Дарья Михайлова

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

08.03.1907

Дата смерти

23.09.1910

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1907

Отец: Дронов Михаил Васильевич

Мать: Дронова(Фирсова) (Сафронова) Степанида Михайловна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
08.03.1907
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 12 лист 4об.-5 | Восприемники: Того же села крестьяне: Феодор Иванов Макаров и Анна Иванова Дронова
Смерть
23.09.1910
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От скарлатины | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 15 лист 27об.-28

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